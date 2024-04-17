Otobüste taciz skandalı! Genç kadın erkek arkadaşından yardım istedi...

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Olay, 11 Nisan Perşembe günü saat 21.00 sıralarında Fethiye-Adana seferini yapan 07 HGA 47 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünde yaşandı. İddiaya göre, otobüsün muavinlerinden biri olduğu iddia edilen yabancı uyruklu 16 yaşındaki M.A., bayram nedeniyle Adana'ya ailesinin yanına giden Kardelen Bark'a yolculuk sırasında kalçasını elleyerek taciz etti. Bark, arkasındaki koltuktaki oturarak kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü M.A'nın ellerini uzattığı anları da cep telefonuyla fotoğrafladı.

ERKEK ARKAŞINDAN YARDIM İSTEDİ

Taciz anlarının fotoğrafını erkek arkadaşına atan Bark yardım istedi. Erkek arkadaşı N.D. ise otobüs firmasını arayarak yaşanan olayı bildirdi. Bir süre sonra otobüsün diğer muavini E.Ö. Kardelen Bark'ın yanına gelerek yaşanan olayı sordu ve Bark'ın çektiği fotoğrafı gördü. Ardından arka koltuktaki muavin M.A.'yı alarak otobüsün önüne geçirdi.

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OTOBÜS MOLA VERİNCE ŞİKAYETÇİ OLDU

Bark, otobüs Antalya Otogarı'nda mola verdikten sonra polise şikayetçi oldu. Şüpheli M.A. da polis tarafından polis merkezine götürüldü. M.A.'dan şikayetçi olduğunu belirten Bark, otobüs firmasına da dava açacağını söyledi.

"ŞOKA GİRDİM"

Kardelen Bark, otobüsün yola çıkmasından yaklaşık 40 dakika sonra muavinin arkasına gelerek oturduğunu ifade ederek "İlk önce saçımda bir el hissettim. En arkanın bir önünde oturuyordum. Sonrasında saçımı toplayıp kenara aldım, yanlış anlıyorum diye düşündüm. 30 saniye kadar sonra arka koltuğun arasından bana bir el uzandı ve kalçama dokundu. O anın şokuyla biraz irkildim ve acaba uyuyor da kolu mu düştü, bir şey mi oldu diye idrak edemedim. Sonrasında elini çekti ve tekrar uzattı elini. Eli sürekli aranıyordu. O zaman dedim ki hayır bir yanlışlık yok bunda, ancak yine de olayın şokunda olduğum için bir tepki veremedim. Ne bağırabildim, ne de başka bir şey yapabildim. O an kalakaldım ve fotoğrafını çekip erkek arkadaşıma gönderdim fotoğrafı. Erkek arkadaşım beni ısrarla arıyor fakat açamıyorum korkudan, arkamdan duyar ve bir şey mi olur diye. Nedense şoka girdim, normalde ses çıkaracak bir insanım ama o anın şokuyla ne yazık ki olmadı" dedi.

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"SESİMİ ÇIKARMASAM BİR YAPTIRIM UYGULANMAYACAĞINA EMİNİM"

Erkek arkadaşının otobüs firmasına ulaşmasının ardından diğer muavinin yanına gelerek olayı sormasıyla çektiği fotoğrafı gösterdiğini anlatan Bark, bunun üzerine şüpheli M.A'nın otobüsün ön kısmına alındığını ifade etti. Seferin aksamaması için Antalya'ya kadar gittiklerini, Antalya otogarında ise inerek polise götürüldüklerini söyleyen Bark, şüphelinin kendi beyanına göre 16 yaşında olduğunu ve yabancı uyruklu olduğunu orada öğrendiğini vurguladı. Bark, "Türkiye'de kaydı yok. Ben anlamıyorum bu kadar büyük bir firmada nasıl böyle bir insan çalıştırabiliyorlar. Bizim psikolojimizi bozmaya nasıl bu kadar hak tanıyabiliyorlar. Bu nasıl bir rahatlık. Benim de aklım almadı önce zaten, bu kadar kalabalığın içinde nasıl yapabilir, bu nasıl bir cesaret. Ama demek ki hiçbir yaptırım uygulanmadığı için bunlara o cesaretle bizi toplum içerisinde taciz etme şansını kendilerinde görüyorlar" diye konuştu. Olaydan sonra psikolojisinin bozulduğunu ve erkek arkadaşının gelerek kendisini İstanbul'a getirdiğini söyleyen Bark, "Ne toplu taşımaya binebiliyoruz, ne artık şehirlerarasında yolculuk yapabiliyoruz, ne yolda yürüyebiliyoruz. Sözlü tacizi evet bir yerde sindirmişiz, öyle görünüyor ama artık bu kadarı da çok fazla. Herkes istediği yerde bize bunları yapmamalı, yapamamalı. Bunun ciddi bir yaptırımı olmalı. Ben sesimi çıkarmasam halen bir yaptırım uygulanmayacağına eminim. Otobüs firmasına dava açmak için avukatlarla hazırlıklarımızı yapmaktayız" şeklinde konuştu. Sevgilisinin desteğiyle şikayetçi olduğunu belirten Kardelen Bark, "Yanımızda bir erkek olmadan hiçbir şey yapamayacak mıyız, bir yola çıkamayacak mıyız, her zaman yanımızda ağabeyimiz, babamız, sevgilimiz ya da kocamız mı olmak zorunda. Biz neden artık bu ülkede rahat bir şekilde yürüyemiyoruz bile. Diyorum ya biz sözlü tacizi sindirmiş bir ülkeyiz, buna okey demişiz, demememiz gereken bir şey. Fakat artık herkesin içinde yapılması çok büyük bir problem bence" dedi.

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"HİÇBİR KADININ BUNU YAŞAMASINI İSTEMİYORUM"

Sosyal medyada paylaşım yapmasıyla ilgili ise Bark, şunları söyledi:

"Çünkü bir şekilde sesimi duyurmam gerekiyordu. Bu ilk değil, hiçbir kadının hayatında bir kere yaşamadığını düşünmüyorum, herkes yaşamıştır diye düşünüyorum. Ama son olmasını istiyorum. Artık bununla yaşamak istemiyorum. Her yerde taciz edilmek sözlü ya da fiziksel hiç önemli değil, istemiyorum. Ve hiçbir kadının bunu yaşamasını istemiyorum. Ses çıkarmak zorundaydım, belki benim yaşadığımı yaşayıp da sesini çıkarmayan birçok insan var, belki küçük yaştakiler, belki büyük yaştakiler. Ama ben eminim ki ses çıkarmayan bir sürü insan var ve ben bunun artık son bulmasını istiyorum." dedi.

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Bark, olay sonrası kendisinden herhangi bir özür dilenmediğini, otobüs firmasından herhangi bir dönüş olmadığını ifade etti.