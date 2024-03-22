Otobüste genç kızı taciz eden şahsa yolculardan dayak

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Olay, dün saat 08.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite öğrencisi Burcu A., muhasebeci olarak çalıştığı iş yerine gitmek için Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'ndeki evinin yakınındaki duraktan otobüse bindi.

Bir süre sonra otobüse, kadınla daha önce aynı mahallede oturan Suriye uyruklu Hüseyin Sevedi bindi. Şüpheli, Burcu A.'nın arkasındaki koltuk boşalınca oraya oturdu. Sevedi, Burcu A.'yı vücuduna dokunarak taciz etti. Sinirlenen Burcu A., Sevedi'ye tepki gösterip üzerine yürüdü. O anlar araç içi kamerasına yansıdı. Otobüstekiler de şüpheliyi yakalayıp darbetti. Şoför, otobüsü park edip, polise ihbarda bulundu.

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Olay yerine gelen Seyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hüseyin Sevedi'yi gözaltına alıp, polis merkezine götürdü. Burcu A., ifadesinde, "Daha önce de iş yeri ve evimin çevresinde görüyordum. Beni sürekli takip ediyordu. Bugün de vücuduma dokunarak beni taciz etti" dedi.

Sevedi ise "Her zamanki güzergahımda otobüse bindim ve yolculuk yapıyordum. Kimseyi taciz etmedim" diye kendisini savundu.

Polise merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Sevedi, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.