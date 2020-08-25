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DHA
Haber Giriş: 25.08.2020 - 23:09 | Son Güncelleme:

Otobüste bir anda tokat atmıştı! ifadeleri ortaya çıktı

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Otobüste bir anda tokat atmıştı! ifadeleri ortaya çıktı
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Arnavutköy'de bir otobüste yolculuk sırasında yanındaki kadına tokat atan bir kişi vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti. O olayla ilgili kimlikleri tespit edilen Coşkun A.'nın polise, yanında bulunan Sevda O. İle nişanlısı olduğunu, şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptığını söylediği ve birbirlerinden şikâyetçi olmadıkları öğrenildi.

Mescidi Selam - Karaburun hattında sefer yapan 336K otobüsünde kaydedilen görüntülerde bir kişi, bilinmeyen nedenle yanında oturan kadına bir anda tokat attı. Aynı kişi ardından kadınla tartışıp hakaretlerde bulundu.

Otobüsteki kimsenin müdahale etmediği o anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın duyulmasının ardından Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada otobüste kadına tokat atan kişinin ve yanındaki kadının Taşoluk Mahallesi'nde otobüsten indiği belirlendi.

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