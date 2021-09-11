Otobüste baygınlık geçirdi, şoför güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi

Kültür Kavşağı’nda, önceki gün saat 07.30 sıralarında Mehmet Avar yönetimindeki 12 M 0028 plakalı halk otobüsünde seyahat eden genç kız, baygınlık geçirdi. Diğer yolcular, durumu Avar’a bildirdi. Mehmet Avar, yolcuların müdahale ettiği genç kızı, aracın güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi.

Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Bu arada, olay anında otobüste yaşananlar, araç içi kamerasına yansıdı.

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