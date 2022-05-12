Otobüsle tramvay çarpıştı: 6 kişi yaralandı

Haberin Devamı

Haseki durağı yakınında raylara çıkan otobüs ile tramvay çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yaklaşık 5 metre sürüklenen otobüsteki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksamalar yaşandı. Seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Bağcılar-Fındıkzade durakları arasında yapılabildi. Bu duraklarda indirilen yolcular yürüyerek diğer duraklara ulaştı. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından seferler tekrar normale döndü.