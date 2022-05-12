Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Otobüsle tramvay çarpıştı: 6 kişi yaralandı

#İstanbul#Otobüs#Tramvay
Otobüsle tramvay çarpıştı: 6 kişi yaralandı

İstanbul Fatih, Turgut Özal Millet Caddesi’nde dün 10.00 sıralarında, İETT otobüsünün şoförü dönüş yapıp Dr. Adnan Adıvar Caddesi’ne girmek istedi.

Haberin Devamı

Haseki durağı yakınında raylara çıkan otobüs ile tramvay çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yaklaşık 5 metre sürüklenen otobüsteki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. 

Otobüsle tramvay çarpıştı: 6 kişi yaralandı



Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksamalar yaşandı. Seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Bağcılar-Fındıkzade durakları arasında yapılabildi. Bu duraklarda indirilen yolcular yürüyerek diğer duraklara ulaştı. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından seferler tekrar normale döndü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Otobüs#Tramvay

BAKMADAN GEÇME!

Herkes aynı soruyu soruyor Terra ve Lunada büyük çöküş... Uzmanlar yorumladı, yatırımcılar dikkat

Herkes aynı soruyu soruyor! Terra ve Luna'da büyük çöküş... Uzmanlar yorumladı, yatırımcılar dikkat

#Enver Erkan
2024te neler olacak Trump adım adım başkanlık koltuğu için geliyor…

2024'te neler olacak? Trump adım adım başkanlık koltuğu için geliyor…

#Donald Trump
Çünkü sadece tüketiyoruz... 14 İstanbul derbili Süper Lig Futbolda bizi seneye ne bekliyor

'Çünkü sadece tüketiyoruz...' 14 İstanbul derbili Süper Lig! Futbolda bizi seneye ne bekliyor?

#Ümraniyespor

BAKMADAN GEÇME!

Herkes aynı soruyu soruyor Terra ve Lunada büyük çöküş... Uzmanlar yorumladı, yatırımcılar dikkat

Herkes aynı soruyu soruyor! Terra ve Luna'da büyük çöküş... Uzmanlar yorumladı, yatırımcılar dikkat

#Enver Erkan
2024te neler olacak Trump adım adım başkanlık koltuğu için geliyor…

2024'te neler olacak? Trump adım adım başkanlık koltuğu için geliyor…

#Donald Trump
Çünkü sadece tüketiyoruz... 14 İstanbul derbili Süper Lig Futbolda bizi seneye ne bekliyor

'Çünkü sadece tüketiyoruz...' 14 İstanbul derbili Süper Lig! Futbolda bizi seneye ne bekliyor?

#Ümraniyespor