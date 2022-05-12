Otobüsle tramvay çarpıştı: 6 kişi yaralandı

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İstanbul Fatih, Turgut Özal Millet Caddesi’nde dün 10.00 sıralarında, İETT otobüsünün şoförü dönüş yapıp Dr. Adnan Adıvar Caddesi’ne girmek istedi.
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Haseki durağı yakınında raylara çıkan otobüs ile tramvay çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yaklaşık 5 metre sürüklenen otobüsteki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.
Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksamalar yaşandı. Seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Bağcılar-Fındıkzade durakları arasında yapılabildi. Bu duraklarda indirilen yolcular yürüyerek diğer duraklara ulaştı. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından seferler tekrar normale döndü.