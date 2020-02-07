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DHA
Haber Giriş: 07.02.2020 - 13:13,Son Güncelleme:/

Otobüs uçuruma metreler kala durdu! Yolcular büyük panik yaşadı

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Otobüs uçuruma metreler kala durdu! Yolcular büyük panik yaşadı

Antalya'nın Akseki ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ulaşımı etkiledi.

Antalya - Konya yolunun Püser mevkisinde kar yağışı nedeniyle Metro Turizm'e ait 34 BK 6806 plakalı yolcu otobüsü, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıktı.

İçinde 50'ye yakın yolcunun bulunduğu otobüs kayarken, uçuruma metreler kala durdu. Trafik işaret levhasına çarpan otobüsün şoför mahallinin camı kırıldı. Yolcular, panik yaşarken otobüs tahliye edildi.

Otobüs uçuruma metreler kala durdu Yolcular büyük panik yaşadı

 

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