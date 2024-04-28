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Otobüs şoförünün ihmali can aldı! Hatice Sabahi'den acı haber

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#Ada#Otobüs#Şoför
Otobüs şoförünün ihmali can aldı Hatice Sabahiden acı haber
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2024 16:32

Adana'da otobüste ücret ödemek için ayağa kalktığı sırada açık bırakılan kapıdan 24 Nisan günü aşağı düşerek ağır yaralanan Hatice Sabahi (75) kaldırıldığı hastanede bugün hayatını kaybetti. Otobüs şoförünün olay sonrası serbest bırakılmasına Sabahi’nin eşi Cemil Sabahi (74), “Bu apaçık cinayete teşebbüstür. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu?” diyerek tepki göstermişti.

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Kaza, 24 Nisan'da saat 14.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Balcalı Mahallesi Güney Kampüs Yolu'nda meydana geldi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kontrole giden 6 çocuk annesi Hatice Sabahi, evine dönmek için Vedat K.'nin kullandığı 01 J 0364 plakalı özel halk otobüsüne bindi. Sürücünün direksiyon başında sigara içtiği otobüs, kapısı açık şekilde ilerlerken Sabahi, otobüs kartını göstermek için ayağa kalktı.

Otobüs şoförünün ihmali can aldı Hatice Sabahiden acı haber

Manevra sırasında dengesini kaybeden Sabahi, açık olan kapıdan düşüp, başını asfalta çarptı. Kaza anı, araç içi kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan sürücü Vedat K., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Otobüs şoförünün ihmali can aldı Hatice Sabahiden acı haber

Bu sırada, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Hatice Sabahi'nin, beyin kanaması geçirdiği, köprücük ve kürek kemiği ile göğüs kafesinde kırıklar olduğu belirlendi.

 

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Kafatasında biriken kan boşaltıldıktan sonra yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Sabahi, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Bugün yaşamını yitiren Sabahi'nin cansız bedeni, hastanenin morguna kaldırıldı.

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#Ada#Otobüs#Şoför

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