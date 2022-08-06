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Otobüs ÅŸoförünün dikkati kazayÄ± önledi

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Ä°stanbul#Üsküdar#Ä°ett Otobüsü
OluÅŸturulma Tarihi: AÄŸustos 06, 2022 09:27

ÃœskÃ¼dar'da, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n hatalÄ± sollama yaparak karÅŸÄ± yÃ¶ne geÃ§tiÄŸi otomobil, Ä°ETT otobÃ¼sÃ¼ ile kafa kafaya geldi. OtobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼n dikkati olasÄ± bir kazayÄ± Ã¶nlerken, o anlar otobÃ¼sÃ¼n kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.

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ÃœskÃ¼dar Beylerbeyi TÃ¼neli Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda salÄ± gÃ¼nÃ¼ sabah saatlerinde, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n hatalÄ± sollama yaparak karÅŸÄ± yÃ¶ne geÃ§tiÄŸi otomobil, Ãœmraniye-ÃœskÃ¼dar seferini yapan Ä°ETT otobÃ¼sÃ¼ ile kafa ile kafaya geldi. Ä°ETT otobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼ Abdullah KÄ±lÄ±Ã§, karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan otomobile Ã§arpmaya ramak kala anlÄ±k reflekse otobÃ¼sÃ¼ durdurabildi. HatalÄ± sollama yapan otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ ise bir ÅŸey olmamÄ±ÅŸ gibi yoluna devam etti. OtobÃ¼steki yolcular bÃ¼yÃ¼k panik yaÅŸadÄ±.Â

OtobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼n dikkati kazayÄ± Ã¶nledi

"TECRÃœBEMÄ°Z VE EÄžÄ°TÄ°MÄ°MÄ°Z SAYESÄ°NDE KURTARDIK"

Trafikteki her tÃ¼rlÃ¼ olumsuzluÄŸa karÅŸÄ± hazÄ±rlÄ±klÄ± olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen otobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼ Abdullah KÄ±lÄ±Ã§ "Sabah Ãœmraniye'den geliyordum. Beylerbeyi TÃ¼neli'nde otomobil birden Ã¶nÃ¼me Ã§Ä±ktÄ±. Bizde aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z eÄŸitimler sayesinde hemen durduk. Korktuk. Ayakta birkaÃ§ yolcumuz vardÄ±. Allahtan kimseye bir ÅŸey olmadÄ±. Biz aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z eÄŸitimlerimiz, yÄ±llarÄ±n tecrÃ¼besiyle ve dikkatimiz sayesinde kurtardÄ±k. Genelde bizim Ã¶nÃ¼mÃ¼ze motosiklet Ã§Ä±kardÄ±. Bu sefer otomobil Ã§Ä±ktÄ±. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ dÃ¶ndÃ¼ gitti. Ben bir ÅŸey demedim. Belki kafasÄ± dalgÄ±ndÄ±, belki sarhoÅŸ. BurasÄ± Ä°stanbul. Her an her yerden her ÅŸey Ã§Ä±kabilir" dedi.Â 

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O ANLAR KAMERADA

KazanÄ±n son anda Ã¶nlendiÄŸi o anlar ise otobÃ¼sÃ¼n kamerasÄ± tarafÄ±ndan kaydedildi. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, tÃ¼nel Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda hatalÄ± sollama yapan otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼ fark eden ÅŸofÃ¶rÃ¼n panik yapmadan son anda durduÄŸu anlar yer alÄ±yor. Otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ ise kendi ÅŸeridine geÃ§erek hÄ±zla olay yerinden ayrÄ±lÄ±yor.

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#Ä°stanbul#Üsküdar#Ä°ett Otobüsü

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