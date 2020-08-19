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Selda Hatun TAN/KÖRFEZ(Kocaeli)(DHA)
Haber Giriş: 19.08.2020 - 14:13,Son Güncelleme:

Otobüs şoförü, yavru köpekleri ezilmekten kurtardı

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KOCAELİ'nin Körfez ilçesi D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otobüs şoförü, yolda fark ettiği sokak köpeklerini ezilmekten son anda kurtardı.

Körfez ilçesi D-100 Karayolu’nda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ulaşım Park A.Ş. otobüsü şoförü, seyir halindeyken yola aniden çıkan iki yavru köpeği son anda fark etti. Otobüs şoförü hemen aracı durdurup inerek, köpekleri yolun dışına çıkarttı. Ulaşım Park A.Ş., görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak "Ancak güzel bir kalp bunu yapabilirdi! Önce kalp güzelliği, sonra saygı tüm canlılara. Hayat kurtaran sürücümüzü tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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