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Otobüs şoförü, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

#Siirt#Trafik#Hastane
Otobüs şoförü, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

SİİRT'te, belediye otobüsü şoförü Hülya Yıldız, rahatsızlanarak bayılan yolcuyu güzergahını değiştirip, hastaneye ulaştırdı. Bu anlar, araç kamerasına anbean yansıdı.

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Siirt Belediyesi'ne ait otobüste yolcular arasındaki ismi öğrenilemeyen erkek yolcu, aniden rahatsızlanarak bayıldı. Diğer yolcular, hemen düşen yolcunun yardımına koştu. Otobüs şoförü Hülya Yıldız da güzergahını değiştirip, yolcuyu Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Bayılan yolcu, poliklinikteki sağlık görevlilerine teslim edildi. Bu anlar ise araç kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Yolcunun, yapılan kontrolde, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hülya Yıldız ise daha sonra güzergahına dönerek yolcularını bıraktı.

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#Siirt#Trafik#Hastane

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