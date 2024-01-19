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Otobüs şoförü ile muavin arasında kavga: Yolcular sinir krizi geçirdi

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#İstanbul#Şoför#Muavin
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2024 11:27

İstanbul'dan Ankara'ya giden bir yolcu otobüsünde, yedek şoför ve muavin arasında kavga çıktı. Otobüs seyir halindeyken yaşanan kavga sırasında tedirgin olan yolcular, yedek şoför ve muavini otobüsten indirdi. Bazı yolcuların sinir krizi geçirdiği olayda, yaşananlar, bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün akşam saat 17.45'de, İstanbul'dan hareket ederek Ankara'ya giden yolcu otobüsünde gerçekleşti. İddiaya göre; Sakarya'yı geçtikten sonra otobüsün yedek şoförü ve muavin, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada hareket halinde olan otobüste tedirgin olan yolcular olaya müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı. Şoföre durmasını söyleyen yolcular, kavga edenleri otobüsten indirdi. Kavganın ardından yolcuların bir kısmının sinir krizi geçirdiği görüldü. O anlar, otobüste bulunan bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

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#İstanbul#Şoför#Muavin

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