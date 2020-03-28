Otobüs seferleri ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından otobüs seferlerinin yeniden ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, şehirler arası otobüs seferleri valiliklerin izniyle yapılabilecek. Gözler şimdi yasağın biteceği tarihte. İşte, konuya dair merak edilenler...

SEYAHAT ETMEK İZNE TABİ

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yayımladığı genelgeye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla iller arası otobüs seferleri saat 17.00'den itibaren ancak valiliklerin izniyle yapılabilecek.

İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacak. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini içerecek şekilde "şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi" düzenlenecek.

Otobüs seferlerinin kısıtlama olmadan ne zaman başlayacağı ise henüz belli olmadı. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.