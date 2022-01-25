İstanbul'a girişler açıldı mı? Otobüs seferleri iptal mi? 25 Ocak Esenler Harem otogarı şehirlerarası otobüs seferleri hakkında açıklama

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Otobüs seferleri iptal mi edildi sorularına yönelik İstanbul Valiliği'nden önemli bir açıklama yapıldı. Şehirlerarası otobüs seferleri için herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması amacıyla sefer iptaline gidilmesi gerektiğini duyuran İstanbul Valiliği, detayları sosyal medya üzerinden açıkladı. Peki, bugün ve yarın otobüs seferleri iptal mi edildi? İşte, o detaylar

OTOBÜS SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklamasında, Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 26 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 09.00’a kadar durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.