Otobüs durağına daldı: 4 ölü, 5 yaralı

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İhbarla bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Otobüs durağında 6 kişinin, araç içinde ise sürücüyle birlikte 3 kişinin olduğu tespit edildi.

ŞOFÖR EPİLEPSİ HASTASIYMIŞ

Otobüs durağında bekleyen Morda Gül Tutgak (54) ile akrabaları Elif Gül (42) ve Dudu Gül (33) hayatını kaybetti. Nergiz Gül (48) de ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü Bekir Taşkın ile yanındaki Bahriye Taşkın (43) ve Ümmihan Taşkın (16) ile durakta bekleyen Türkan Gül (13) ve Sibel Özgürlü, hastanelere kaldırıldı. Bekir Taşkın’ın epilepsi hastası olduğu, kriz geçirdiği için kazanın gerçekleştiği öne sürüldü. Ağır yaralanan Taşkın’ın, yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.