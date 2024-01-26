Otobanda tavşan operasyonu

Haberin Devamı

ANKARA’da 19 Ocak’ta Patikara Derneği’ne, Temelli mevkisinde otoban kenarına atılmış 100’e yakın tavşanın olduğu haberi geldi. Bunun üzerine başta Patikara Derneği olmak üzere birkaç küçük çaplı hayvansever STK üyeleri, ihbar alanına gitti. Çok sayıda tavşanı bölgede gören hayvanseverler büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bunun üzerine bulabildikleri ağ, kapan, fener gibi ekipmanlarla, zorlu hava ve arazi şartlarında gece gündüz tavşanları yakalamak için mücadele ettiler. Bir haftalık çalışmada 32 tavşan yakalanırken, bir hamile tavşanın da iki yavrusu oldu.

‘HAYVAN AFETİ YAŞANIYOR’

Patikara Hayvan Koruma Derneği Başkanı Yağmur Hasdemir, yapılan çalışmaları şöyle anlattı:

“Baskın yemek üzere olan kaçak bir üreticinin tavşanları bölgeye attığını düşünüyoruz, çünkü tavşanlar çok bakımlı. Yakalaması oldukça zor. Çalışmalara devam ediyoruz. 32 tavşanı koruma altına alabildik. Ölen tavşanlar da var. Yakalanan tavşanların tamamı gönüllüler tarafından özel kliniklere kaldırıldı. Biz gönüllü dernekleri aşan bir hayvan afeti durumu yaşanıyor. Gönüllü ve ekipman desteğine çok ihtiyacımız var. Tavşanları kısırlaştırıp sahiplendireceğiz. Güvenli çiftliklere vereceğiz. İki gün önce yakaladığmız tavşanlardan biri de doğum yaptı. Anne ve bebekleri küvezde duruyor. Klinik ortamında güvenle doğdu.”