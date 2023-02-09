Otellerde 20 bin oda hazır

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Hürriyet’e konuşan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Kaşif Kavaloğlu, “3 ilden misafirlerimiz geliyor. Çok geniş kapsamlı bir çalışma yaptık. Çalışmanın sonunda Antalya merkez ve Alanya’yı içine alan bölgede 20 bin oda tahsisi yapıldı” diye konuştu.

ÖNCE AFAD’A GİDİLECEK

Sistemin nasıl işleyeceğini de anlatan Kavaloğlu, “Hiçbir resmi kuruma başvuru yapılmadan, listelere isim yazdırılmadan otellere gelindiğinde sıkıntılar yaşanabiliyor. Çünkü biz kimin gerçekten depremzede olduğunu bilemeyiz. O yüzden konaklama ihtiyacı olan afetzedelerimizin önce bulundukları ildeki AFAD yetkililerine başvuru yapması gerekiyor. Deprem bölgesinde belirlenen isimler Antalya’daki AFAD’a bildirilecek. Oluşan listelere göre biz de süreci yöneteceğiz” dedi.

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LİSTELERE İSİM YAZDIRIN

Deprem bölgelerinde AFAD yetkililerine ulaşılamaması halinde Antalya’daki AFAD ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Valilik kriz masasına başvuru yapılabileceğini kaydeden Kavaloğlu, şöyle devam etti: “Eğer kamu kurumları aracılığı ile süreç yönetilirse bölgemize hava veya kara yolu ile gelen vatandaşların hiçbiri sıkıntı yaşamaz. Biz tüm hazırlıklarımızı yaptık. Kapalı otellerimiz açılıyor, açık otellerimiz oda planlaması yapıyor.”

LOJMANLAR DÜZENLENİYOR

“Odaları dolu olan otellerimiz ise personel lojmanlarını afette zarar gören vatandaşlarımızın kullanımına açıyor. Yaptığımız çok geniş kapsamlı bir çalışma Alanya’da, Kemer’de, Manavgat’ta turizm birliklerimiz konaklamaların sorunsuz şekilde yapılması için insanüstü bir gayret gösteriyor. Umarım süreci hiçbir sorun, mağduriyet yaşanmadan tamamlayabiliriz. Bu süreçte elini taşın altına koyan herkese teşekkür ediyorum.”

KYK’LAR DA AÇILACAK

Antalya Valisi Ersin Yazıcı da “Bize gelecek iller Kahramanmaraş, Malatya ve Diyarbakır. Buradan gelen depremzedeleri kabul edeceğiz. Bireysel olarak gelenleri ise kamu misafirhanelerine alıyoruz. Misafirhanelerde de 4 bin 380 kapasitemiz var. Ayrıca Gençlik Spor Bakanlığı’na ait KYK’larda da 18 bin yatağımız var. Öncelik misafirhaneler ve otel. İhtiyaca göre KYK’ları da bu iş için açmış olacağız” dedi.





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İLK DEPREMZEDE GRUBU OTELLERDE

Gaziantep’ten tahliye edilen 312 depremzede, özel uçakla Antalya Havalimanı’na getirildi. Bazıları Kemer’deki otele götürülürken bazıları ise akrabalarının yanına gitti. Kahramanmaraş’tan 13 depremzede de Marmaris’te otellere yerleştirildi.