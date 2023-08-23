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İstanbul'da dehşet! Otelde silahlı saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybetti

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#İstanbul#Avcıalr#İbrahim Karahan
İstanbulda dehşet Otelde silahlı saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2023 12:28

İstanbul Avcılar'da İbrahim Karahan isimli doktor otelde silahlı saldırıya uğradı. Doktor Karahan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili biri kadın iki kişiyi gözaltına aldı.

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Olay, dün saat 19.30 sıralarında Üniversite Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Doktor İbrahim Karahan ile Ali Asker Kıtay arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kıtay silahla Karahana'a ateş etti. Ardından Kıtay yanındaki kadınla birlikte otomobile binerek kaçtı.

İstanbulda dehşet Otelde silahlı saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybetti

Karahan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polisin çalışmasıyla Kıtay ve otelden birlikte kaçtığı yabancı uyruklu Dılnoza Bayramova yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise saldırıda kullandığı silah ele geçirildi.

İstanbulda dehşet Otelde silahlı saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybetti

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BAĞIRMA SESLERİ ÜZERİNE DIŞARI ÇIKTIK

Olayı gören Zilan Şengel, bir kadının bağırma sesleri üzerine dışarı çıktıklarını ardından polis ve ambulans ekiplerinin geldiğini belirterek, “Sonradan adamın vefat ettiğini duyduk" dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbulda dehşet Otelde silahlı saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybetti

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#İstanbul#Avcıalr#İbrahim Karahan

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