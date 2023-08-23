İstanbul'da dehşet! Otelde silahlı saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybetti

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Olay, dün saat 19.30 sıralarında Üniversite Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Doktor İbrahim Karahan ile Ali Asker Kıtay arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kıtay silahla Karahana'a ateş etti. Ardından Kıtay yanındaki kadınla birlikte otomobile binerek kaçtı.

Karahan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polisin çalışmasıyla Kıtay ve otelden birlikte kaçtığı yabancı uyruklu Dılnoza Bayramova yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise saldırıda kullandığı silah ele geçirildi.

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BAĞIRMA SESLERİ ÜZERİNE DIŞARI ÇIKTIK

Olayı gören Zilan Şengel, bir kadının bağırma sesleri üzerine dışarı çıktıklarını ardından polis ve ambulans ekiplerinin geldiğini belirterek, “Sonradan adamın vefat ettiğini duyduk" dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.