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Otelde feci ölüm! Mermer cilasını su sanıp içen Özde Çivici hayatını kaybetti

#İzmir#Selçuk#Özde Çivici
Otelde feci ölüm Mermer cilasını su sanıp içen Özde Çivici hayatını kaybetti

İzmir'in Selçuk ilçesinde bir otelde çalışan Özde Çivici (31), pet şişe içerisinde su sandığı mermer cilasını içince fenalaştı. Hastaneye kaldırılan genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çivici'nin ölümünün ardından soruşturma başlatıldı, olayda ihmali bulunduğu öne sürülen mermer ustası ve bazı çalışanların ifadelerine başvuruldu.

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Edinilen bilgiye göre olay, 27 Aralık Pazartesi akşamı Selçuk ilçesinde bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre otelin Halkla İlişkiler biriminde çalışan Özde Çivici, çalıştığı otelde düzenlenecek yılbaşı balosunun tanıtım broşürlerini dağıtmaya çıktı.

Bir süre sonra oteldeki odasına giren Çivici, burada pet su şişesi içerisindeki maddeyi su sanarak içti. Bir anda fenalaşan genç kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çivici, hayatını kaybetti.

SU ŞİŞESİ İLE YAN YANAYMIŞ

Özde Çivici'nin vefat haberini alan ailesi ve çalışma arkadaşları yasa boğulurken, otel içerisinde polis ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemede içerisinde su olan ve mermer cilası bulunan pet şişenin yan yana durduğu belirlendi. Mermer cilasını su sanarak içen kadının organlarının büyük hasar gördüğü öğrenildi.

OLAYDA İHMAL İDDİASI

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Öte yandan Çivici'nin ölümünün ardından olayda ihmali bulunduğu öne sürülen mermer ustası ve bazı çalışanların ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Otelde feci ölüm Mermer cilasını su sanıp içen Özde Çivici hayatını kaybetti

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#İzmir#Selçuk#Özde Çivici

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