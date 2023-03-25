Otelde alev kapanı

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İstanbul Pendik’teki 7 katlı ‘Otel Yeşilçam’ın 5’inci katında dün saat 08.00’de yangın çıktı. Dumanlar ve alevler kısa sürede üst katları sardı. Otelin üst katındakiler mahsur kaldı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, içeriden biri ağır 3 yaralı çıkarttı ve diğer müşterileri de tahliye etti. Yangının söndürülmesinin ardından iki kişinin cenazeleri bulundu. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.



Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz” dedi