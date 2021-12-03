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Otelci çift cinayetine 3 tutuklama

#İstanbul#Otelci Çift Cinayeti#Tutuklama
Otelci çift cinayetine 3 tutuklama

İstanbul’da otel sahibi Nuri Yıldız’ın ve eşi Esra Yıldız’ın öldürülmesiyle ilgili cinayetin aydınlatılması için geniş çaplı bir soruşturma başlatan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri günlerce kamera görüntüsü izledi.

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Yapılan çalışmalarda Esra Yıldız’ın 10 Ekim günü saat 21.21’de Beyoğlu’ndaki otelden taksi ile çıkıp eve gittiği tespit edildi. Nuri Yıldız ise eşinden 32 dakika sonra otelden cipiyle ayrılmıştı. Plaka Tanıma Sistemi kameralarına göre, Nuri Yıldız cipini Bahçelievler’de durdurdu.

Cipin arkasına yanaşan bir otomobilden iki kişi indi ve cipe bindi. Nuri Yıldız’ın aracının bir süre sonra eşinin olduğu adrese gitti. Burada araçtan inen iki kişi Esra Yıldız’ı aradıktan sonra eve girdi. İki şüpheli önce boğazını kesip ardından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdüler.

YEĞENLER TESPİT EDİLDİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri toplanan veriler ışığında Nuri Yıldız’ın durduğu yere gelen aracın abisi Fahri Yıldız’a ait olduğunu ve araç içerisindekilerin yeğenleri Ferhat (27), Muhyettin (35) ve Aleyna Yıldız (20) olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan 3 yeğen Emniyet’teki işlemlerinin ardından tutuklandı.

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#İstanbul#Otelci Çift Cinayeti#Tutuklama

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