Otel odasında Rus turiste dehşeti yaşatmıştı! Otteva Elvira korku dolu anları anlattı

Rusya'da yaşayan 47 yaşındaki Otteva Elvira, sosyal medyadan tanıştığı Alp Mutlu ile sevgili oldu. 13 Mart'ta Rusya'dan İstanbul'a sevgilisi ile görüşmeye gelen Otteva Elvira, Alp Mutlu ile Ataşehir'de bir otele yerleşti. Yerleştikleri otelde Alp Mutlu'nun işkencelerine maruz kalan Otteva Elvira dehşeti yaşadı. 2 gün boyunca otel odasında birçok işkenceye uğrayan kadın, Alp Mutlu'nun markete gittiği sırada odadan kaçarak resepsiyondaki çalışanlara sığındı. Alp Mutlu tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Elvira ise tedavisinin ardından ülkesine döndü. Otteva Elvira'nın avukatı Onur Eyüboğlu, "Müvekkilim daha önce de 3 kez Türkiye'ye geldir. Bu 4'ncü gelmesi. Önceki gelmelerinde de 2 kez şiddete maruz kalmış ancak kalıcı bir iz olmadığından bunları ailesinden saklamıştır" dedi. Ülkesine dönen Elvira ise, "İki gün boyunca bana yaşattığı hakaretlerin ve işkencelerin hesabını vermesini istiyorum. Türkiye devletine bu günlerde yanımda olduğu için teşekkür ediyorum" dedi.

Rusya'da yaşayan 47 yaşındaki Otteva Elvira, biryıl önce sosyal medyadan fotoğraflarını beğenen 40 yaşındaki Alp Mutlu'yla arkadaş oldu. Otomotiv sektöründe çalışan Alp Mutlu, kadını İstanbul'a davet etti. Rusya-Türkiye arasındaki geliş gidişler birkaç kez sürdü. Otteva Elvira, 13 Mart'ta sevgilisini görmek için bir kez daha İstanbul'a geldi. İkili Ataşehir'deki bir otele yerleşti. İlk günün sonunda Otteva Elvira'nın iddiasına göre eski kocasını ve 25 yaşındaki oğlunu kıskanan Alp Mutlu, iki gün boyunca saatlerce kadına işkence etti. Tanınmayacak hale gelen kadın, Alp Mutlu markete gitmek için odadan çıkınca resepsiyondakilere sığındı. Polis tarafından gözaltına alınan Alp Mutlu, sevk edildiği adliyede 'eziyet' suçlamasıyla tutuklandı.



Otteva Elvira verdiği ifadesinde, "İlk gün beni 5 saat boyunca tokatladı. Yüzümden akan kanlar eline bulaşınca yalıyor, 'Tadı ne güzel' diyordu. Hiçbir şey yapamadım. Ertesi gün de 6 saat boyunca dövmeye devam etti. Eline geçen her şeyi bana fırlatıyordu. Kafama tekme attı, saçlarımı yoldu. 15 Mart'ta markete gitmek için odadan çıktı. Bana 'Kanları temizle, hemen geliyorum' dedi. Resepsiyona gidip yardım istedim. Beni bir odaya kapatıp polis çağırdılar. Sonra Alp beni yine buldu. Dövmeye devam ederken polisler gelip kurtardılar" dedi.

DAHA ÖNCEKİ 2 GELMESİNDE DE ŞİDDETE MARUZ KALMIŞ



Avukat Onur Eyüboğlu, "Müvekkilim Otteva Elvira, 13 Martta Türkiye'ye geldi. 1 yıldır uzaktan ilişkisi vardı. Bura da 1 yıldır uzaktan ilişkisi var. Daha önce de 3 defa geldi. Bu dördünce gelmesi. Son iki gelmesinde de 2 kez darp edilmiş ancak kalıcı bir iz olmadığından bunu ailesinden saklamış. Bu gelmesinde de 2 gün boyunca şiddet ve işkenceye maruz kalmış Ataşehir'de kaldıkları otelde. Şüpheli odadan çıktığında Otteva hanım resepsiyondan yardım istiyor. Bu sırada şüpheli odaya tekrar girip müvekkilimi dövmeye başlıyor. Bunun üzerine otel görevlileri 112 ve polisi arıyorlar. Beyin kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İşkence hatta eziyete varan boyutta bir saldırı gerçekleştirilmiş" şeklinde konuştu.

İKİ GÜN BOYUNCA BANA YAPTIKLARININ CEZASINI ÇEKMESİNİ İSTİYORUM



Tedavisinin ardından Rusya'ya dönen Otteva Elvira, DHA'ya gönderdiği video üzerinden teşekkür etti. Otteva Elvira, "Rusya'ya döndüm. Şu an Moskova'da, Şeremetyevo Havaalanı'ndayım. Bu zorluğu aşabildiğim için çok mutluyum. Türkiye devletine, büyükelçiliğe ve İstanbul Konsolosluğu'na minnettarım. Hayatımdaki bu zorlu dönemi atlatmama yardım ettikleri için doktorlara, hemşirelere teşekkür ediyorum. Yaşamla ölüm arasındaydım. Bugün her şey nispeten daha iyi. Zor duruma düşen tek kadın olmadığımı düşünüyorum. O insanın yaptıklarının hesabını vermesini istiyorum. İki gün boyunca bana yaşattığı hakaretlerin ve işkencelerin" dedi.

"ÇOK PİŞMANIM" DEDİ



Tutuklanarak cezaevine gönderilen Alp Mutlu ise Aile İçi Şiddet Soruşturma Bürosu'nda verdiği ifadede, "Beni aramızdaki ilişkiyi eşime söylemekle tehdit ediyordu. O gün eşimi aramak istedi. Telefonu vermeyince koluma vurdu. Ben de kendisine vurdum. Kendisini otelde zorla tutmadım. Çok pişmanım" diye konuştu.

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