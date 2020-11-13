MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOtel çöplerinin atıldığı arazideki yangının nedeni araştırılıyor
GeriGündem Otel çöplerinin atıldığı arazideki yangının nedeni araştırılıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 13.11.2020 - 16:30 | Son Güncelleme:

Otel çöplerinin atıldığı arazideki yangının nedeni araştırılıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Otel çöplerinin atıldığı arazideki yangının nedeni araştırılıyor
Abone Olgoogle-news

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, otellerin çöp ve molozlarının döküldüğü arazide dün çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çıkış nedeni araştırılan yangının, çöp dökenlerin ateş atması ya da yoldan geçenlerin attığı sigara izmariti sonucu başlamış olabileceği kaydedildi.

Manavgat'a bağlı Kızılot Mahallesi Mısırlar mevkisinde, otellerin çöp ve molozlarının döküldüğü arazide, dün akşam henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahaleye başladı. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Muhtar Hüseyin Keçer, yangının çıktığı bölgenin oteller tarafından çöplük olarak kullanıldığını belirterek, “Ne yazık ki tüm uyarılarımıza ve çevresinde önlem almamıza rağmen oteller çöp dökmekten vazgeçmiyor. Son günlerde muz seralarının atıkları da buraya atılmaya başlandı. Çöp atanlar zaman zaman küçük çaplı yakma işlemi de yapıyordu. Bu kadar büyük yanma olmamıştı. Allah'tan yakınında yerleşim yeri yok" dedi.

Bölgede bulunan turistik tesislerin yanı sıra muz seraları ve tarım alanlarından çıkan atıkların da bırakıldığı arazinin okul arsası olduğu kaydedildi. Yangının, çöp dökenlerin ateş atması ya da yoldan geçenlerin attığı sigara izmariti sonucu başlamış olabileceği kaydedildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle