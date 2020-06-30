ÖSYM giriş neden açılmıyor?

ÖSYM giriş ekranı ile ilgili araştırmalar hızlandı. KPSS başvuru işlemlerini yapmak isteyen adaylar ‘osym.gov.tr’ üzerinden işlemlerini yapacaklar. Başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından ÖSYM’de yoğunluk yaşanıyor. İşte ÖSYM giriş ekranı…

ÖSYM GİRİŞ NEDEN AÇILMIYOR?

ÖSYM giriş ekranında KPSS başvuruları sebebi ile yoğunluk yaşanıyor. Bu sebeple sisteme girişte aksaklıklar yaşanabiliyor.

ÖSYM GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle sistemi kullanmak için bir adet şifreye ve TC numarasına ihtiyacınız vardır. Şifreyi ÖSYM merkezlerinden alabilirsiniz; ilk alınan şifre bundan sonraki girişler için yeterli olacaktır. İsteyen kullanıcıların ilk aldıkları şifreyi, sisteme girip değiştirme imkanları vardır. Bu işlemler tamamlandıktan sonra; sisteme giriş yapabilmek için, ÖSYM’nin aday işlemleri sistemine web sayfasına girilmesi gerekir. Kolay yoldan gitmek isteyenler; Google’a, Ösym giriş yazıp, ilk çıkan sayfaya tıklayarak sistemin sayfasına ulaşabilirler. Ancak burada kritik olan, gerçek olan ÖSYM sitesine girmektir. Bir başka yol olarak herhangi bir internet tarayıcısından arama çubuğuna; “ais.osym.gov.tr “ yazarak sisteme ulaşabilirsiniz. Sayfaya girdiğinizde yukarıda “E-devlet ile giriş” ve “Sisteme giriş” yazıları ile karşılaşılacaktır; istediğiniz yöntemi kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.