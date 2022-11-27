Osmaniyespor taraftarlarını taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 can kaybı

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Kaza, saat 11.00 sıralarında Gölmarmara- Salihli kara yolu Hacıveliler köyü yakınlarında meydana geldi. Bugün saat 14.00'te Bergama 14 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Bergama Belediyespor-Osmaniyespor Futbol Kulübü maçına giden konuk takımın taraftarlarını taşıyan A.T. yönetimindeki 80 M 0248 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı.

Kazada, minibüsteki Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü çalışanı Erman Can Artar isimli taraftar hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Salihli ve Gölmarmara'daki devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.

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SÜRÜCÜ DE YARALI

Osmaniyespor Futbol Kulübü taraftarlarını İzmir’in Bergama ilçesine götüren minibüsün bariyere çarptığı kazada sürücü Abdullah Kalan'ın (52) da yaralandığı belirtildi. Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kalan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

Diğer yaralılar Serkan Tekelek (49), Erol Öztürk (62), Ömer Özdemir (56), Bilgin Gürbüz (50), Halil Yalçın (22), Abdullah Karaca (51), Ali Demir (52), Özgür Emir (35), Mehmet Keskin'in (18) ise hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

SÜRÜCÜNÜN UYUDUĞU İDDİASI

Bu arada Osmaniyespor taraftarlarını maç için taşıyan 3 minibüsün peş peşe ilerlediği, Kaza yapan minibüsün en arkadaki araç olduğu kaydedildi. Hayatını kaybeden Erman Can Artar'ın muavin koltuğunda yolculuk yaptığı bildirildi. Sürücü Abdullah Kalan’ın direksiyonda uyuduğu öne sürüldü.