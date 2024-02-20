Osmaniyeli vatandaşlardan Bakan Özhaseki'ye: Harikasınız ya harikasınız

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Osmaniye Deprem Konutları Kura Çekilişi ve Anahtar Teslim Töreni’nin ardından, Metin Tamer Sitesi ve Sefa Evler Sitesi’ni ziyaret etti. 6 Şubat depremlerinden önce bu sitelerde yaşayan ve depremlerde hasar gören evlerini yerinde dönüştürmek isteyen vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Özhaseki’nin, binaların Yerinde Dönüşüm kapsamında TOKİ eliyle yapılacağının müjdesini vermesiyle site sakinleri büyük bir sevinç yaşadı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Bakan Mehmet Özhaseki ile site sakinleri arasında samimi diyaloglar gerçekleşti.

“BİNADA, BLOKTA KURA ÇEKİLECEK, BURAYA DIŞARIDAN KİMSE GELMEYECEK”

Evlerinin yerinde dönüşümü ile ilgili olarak Bakan Özhaseki’ye, “Bakanım biz yine aynı yerlerimizi alacağız, başka kimse olmayacak değil mi?” şeklinde bir soru yönelten site sakinine; Bakan Özhaseki de, “Abla binada, blokta kura çekilecek. Buradaki komşulara verilecek.” cevabını verdi.

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Bakan Özhaseki, yerinde yapılacak siteye başka yerlerden birilerinin gelip gelmeyeceğini öğrenmek için sorusunu tekrarlayan vatandaşa, “Hayır hayır, abla, buradaki komşulara verilecek.” ifadelerini kullandı.

Cevabın ardından site sakinlerinden alkışlar yükselirken, soru soran vatandaş da, “Harikasınız ya harikasınız.” diyerek mutluluğunu Bakan Özhaseki ile paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de, “Kardeşlerim, asıl sizler harikasınız.” diyerek vatandaşlarla kucaklaştı.