×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
SEÇİM GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Osmaniye’de şiddetli yağış: Toprak yol çöktü, beton bent yıkıldı

Güncelleme Tarihi:

#Yağmur#Osmaniye#Beton
Osmaniye’de şiddetli yağış: Toprak yol çöktü, beton bent yıkıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2024 14:30

Osmaniye'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle ıslah çalışmasının yapıldığı Karaçay Deresi kenarındaki toprak yol çöktü, beton bent yıkıldı.

Haberin Devamı

Karaçay Mahallesi’ndeki Karaçay Deresi’nin debisi, iki gündür süren yağışlar nedeniyle yükseldi. Karaçay mesire alanı ve yürüyüş yolunun bulunduğu bölgede, çökmeler yaşandı. Dere yatağındaki su bendinin bazı bölümleri yıkıldı. İhbar üzerine bölgeye belediye, AFAD ve DSİ ekipleri sevk edildi. Tehlike oluşan bölge, şerit çekilerek yayalara toprak dökülerek de araç trafiğine kapatılarak önlem alındı. İş makineleriyle çalışmalar sürerken, bölgeye gelen Belediye Başkanı Kadir Kara yetkililerden, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Osmaniye’de şiddetli yağış: Toprak yol çöktü, beton bent yıkıldı

Diğer yandan Osmaniye Valiliği’nden yapılan açıklamada, yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek, ani sel, su baskınları, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, ani rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yağmur#Osmaniye#Beton

BAKMADAN GEÇME!