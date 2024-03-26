Osmaniye’de şiddetli yağış: Toprak yol çöktü, beton bent yıkıldı

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Karaçay Mahallesi’ndeki Karaçay Deresi’nin debisi, iki gündür süren yağışlar nedeniyle yükseldi. Karaçay mesire alanı ve yürüyüş yolunun bulunduğu bölgede, çökmeler yaşandı. Dere yatağındaki su bendinin bazı bölümleri yıkıldı. İhbar üzerine bölgeye belediye, AFAD ve DSİ ekipleri sevk edildi. Tehlike oluşan bölge, şerit çekilerek yayalara toprak dökülerek de araç trafiğine kapatılarak önlem alındı. İş makineleriyle çalışmalar sürerken, bölgeye gelen Belediye Başkanı Kadir Kara yetkililerden, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Diğer yandan Osmaniye Valiliği’nden yapılan açıklamada, yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek, ani sel, su baskınları, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, ani rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.