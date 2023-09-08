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Osmaniye'de seyir halindeki otobüs alev alev yandı! Yolcular son anda kurtuldu...

Güncelleme Tarihi:

#Osmaniye#Otobüs Yangını#Toprakkale Otobüs Yangını
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2023 01:37

Osmaniye'de seyir halindeki otobüsün motor bölümünden çıkan yangın tüm otobüsü sardı, şoför ve yolcular son anda kurtuldu. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken, yolcular başka bir otobüsle yollarına devam etti.

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Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Toprakkale ilçesi yakınlarında Diyarbakır'dan Ankara'ya giden 73 FA 555 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümünde çıkan yangın aracın diğer bölgelerine de sıçradı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Osmaniyede seyir halindeki otobüs alev alev yandı Yolcular son anda kurtuldu...

Osmaniyede seyir halindeki otobüs alev alev yandı Yolcular son anda kurtuldu...

Motor bölümündeki dumanları fark eden şoför, aracı emniyet şeridine çekerek yolcuları otobüsten çıkardı. Yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken, yolcular başka bir otobüsle yollarına devam etti.

Osmaniyede seyir halindeki otobüs alev alev yandı Yolcular son anda kurtuldu...

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#Osmaniye#Otobüs Yangını#Toprakkale Otobüs Yangını

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