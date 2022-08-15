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Osmaniye’de özel harekat destekli hırsızlık operasyonu: 6 kişi tutuklandı

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#Osmaniye#Hırsızlık#Operasyon
Osmaniye’de özel harekat destekli hırsızlık operasyonu: 6 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2022 09:17

Osmaniye’de hırsızlık olaylarına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik özel hareket polislerinin de katıldığı operasyonda 9 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen 6'sı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 3’ü adli kontrolle serbest kaldı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde gerçekleştirilen 18 hırsızlık olayına karıştıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, bölgelerdeki 250 güvelik ve mobese kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 9 şüphelinin kimliğini belirledi.

Osmaniye’de özel harekat destekli hırsızlık operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, operasyon için harekete geçti. Özel harekat polislerinin de desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı şafak vakti baskınlar yapıldı.

Osmaniye’de özel harekat destekli hırsızlık operasyonu: 6 kişi tutuklandı

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Operasyonda Y.M.Ö. (33), Ö.U. (25), Y.Ç. (22), Ö.C.A. (20), T.T. (19), N.K. (18) ile 18 yaşından küçük S.Ç., V.D., A.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Osmaniye’de özel harekat destekli hırsızlık operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Y.M.Ö., Ö.U., Y.Ç., Ö.C.A., T.T. ve S.Ç., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Osmaniye’de özel harekat destekli hırsızlık operasyonu: 6 kişi tutuklandı

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#Osmaniye#Hırsızlık#Operasyon

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