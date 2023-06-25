Haberin DevamÄ±

Kaza, saat 22.30 sÄ±ralarÄ±nda D-400 karayolu, Osmaniye- DÃ¼ziÃ§i istikametinde meydana geldi. Kent merkezinden, DÃ¼ziÃ§i istikametine gitmekte olan Ersin Kar yÃ¶netimindeki 55 AFE 158 plakalÄ± otomobil, Ã‡ona Mahallesi yakÄ±nlarÄ±nda kontrolden Ã§Ä±karak refÃ¼je, ardÄ±ndan karÅŸÄ± ÅŸeride geÃ§ip beton bariyere Ã§arptÄ±. Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine bÃ¶lgeye itfaiye, saÄŸlÄ±k, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekiplerince yapÄ±lan kontrolde Ersin Kar ve Furkan Bebekâ€™in yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi belirlendi. Kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â

Â