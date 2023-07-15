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Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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#Yangın#Orman Yangını#Osmaniye
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2023 12:48

Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Gaffarlı köyünde ormande yangın çıktı. Rüzgarın etkili olduğu bölgede, alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde de orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

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Gafarlı köyü Diniker Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü söndürme ekipleri sevk edildi.

Havadan 2 helikopterle kadaradan ise arazöz ve iş makineleriyle müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 3 gün önce aynı bölgede çıkan yangında 3 dönüm alan zarar görmüştü.

Osmaniye ve Kahramanmaraşta orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

KAHRAMANMARAŞ'TA ORMAN YANGINI

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, ORMAN YANGINI çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Ferhuş Mahallesi'ndeki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Çıkan dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etmeye başladı. Alevlerin hızla ormanı sardığı yangına, ekipler, 7 arazöz ve 3 su tankıyla müdahale ederken, havadan da 1 yangın helikopteri çalışmalara destek verdi. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

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Osmaniye ve Kahramanmaraşta orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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#Yangın#Orman Yangını#Osmaniye

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