Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Haberin Devamı

Gafarlı köyü Diniker Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü söndürme ekipleri sevk edildi.

Havadan 2 helikopterle kadaradan ise arazöz ve iş makineleriyle müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 3 gün önce aynı bölgede çıkan yangında 3 dönüm alan zarar görmüştü.

KAHRAMANMARAŞ'TA ORMAN YANGINI

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, ORMAN YANGINI çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.



Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Ferhuş Mahallesi'ndeki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Çıkan dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etmeye başladı. Alevlerin hızla ormanı sardığı yangına, ekipler, 7 arazöz ve 3 su tankıyla müdahale ederken, havadan da 1 yangın helikopteri çalışmalara destek verdi. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

Haberin Devamı