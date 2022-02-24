Osmaniye'de kuvvetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar ve panolar devrildi

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Sabah saatlerinde etkisini artıran kuvvetli rüzgar, Mimar Sinan Mahallesi'nde bir evin bahçe duvarının devrilmesine neden oldu. Saatteki hızı 51 kilometreyi bulan rüzgarda yıkılan duvar yoldan geçen bir kişinin ayağından hafif şekilde yaralanmasına neden oldu.

Fakıuşağı Mahallesi'nde ise bir iş yerinin önündeki çatı yola uçtu. Polis ekipleri, yolu şerit çekerek önlem aldı. Yine aynı bölgede, bazı reklam panolarının direkleri devrildi.

Yol kenarlarındaki bazı ağaçlar kökünden sökülürken, bazılarını ise kırılan dalları yola düştü. Bir ağaç ise park halindeki otomobilin üzerine devrilerek hasara neden oldu. Valilik kompleksi içerisinde bulunan adliye ve defterdarlık binalarının çatıları da şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.

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