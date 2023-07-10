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Osmaniye'de korkunç kaza! Otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti

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#Osmaniye#Trafik#Kaza
Osmaniyede korkunç kaza Otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 09:44

Osmaniye'de Sakızgediği köyü mevkisinde emniyet şeridinde duran yakıt tankerine arkadan çarpan otomobildeki Furkan Kılıç, Ö.K. (25) ve E.B. (19) yaşamını yitirdi.

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Kaza, saat 01.00 sıralarında E-90 Otoyolu Osmaniye-Toprakkale arasındaki Sakızgediği köyü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; aşırı hız yapan Furkan Kılıç'ın (19) kullandığı 44 HD 267 plakalı otomobil, arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran akaryakıt tankerine arkadan çarptı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada sürücü Kılıç ile yanındaki Ö.K. (25) ve E.B. (19) hayatını kaybetti.

Sıkışan cenazeler, ekiplerce çıkartılıp, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tanker şoförü E.Ö. (49) gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

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#Osmaniye#Trafik#Kaza

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