MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOsmaniye'de kaçak ve sahte içki operasyonu
GeriGündem Osmaniye'de kaçak ve sahte içki operasyonu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)
Haber Giriş: 07.04.2020 - 14:24,Son Güncelleme:/

Osmaniye'de kaçak ve sahte içki operasyonu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Osmaniye'de kaçak ve sahte içki operasyonu
Abone Olgoogle-news

OSMANİYE'de, iş yerine düzenlenen operasyonda, satışa hazır toplam 62 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince terör örgütlerinin finans kaynaklarından kaçakçılığın engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, kaçak içki satışı yapıldığı bilgisine ulaşılan iş yerine baskın düzenlendi. Ekipler, değişik markalarda bandrolleri ile içerikleri uyuşmayan 26 şişe rakı, farklı markalarda yabancı bandrolü 36 şişe kaçak viski ve 2 adet 1'i yarı dolu etil alkol olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Kaçak ve sahte içkilere imha edilmek üzere el koyulurken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle