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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)
Haber Giriş: 09.04.2020 - 12:29,Son Güncelleme:/

Osmaniye'de kaçak dezenfektan operasyonu

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Osmaniye'de kaçak dezenfektan operasyonu
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OSMANİYE'de jandarmanın iki ayrı adrese düzenlediği operasyonda, piyasaya sürülmek üzere kaçak 3 bin litre dezenfektan ile 4 bin litre metil alkol olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, metil alkolden dezenfektan ve kolonya üretimi yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, bir ev ile bir iş yerine eş zamanlı baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 3 bin litre dezenfektan maddesi ile 4 bin litre metil alkol olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Yapılan incelemede, herhangi bir ruhsat ve üretim izin belgesi bulunmayan maddelere el konulurken, olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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