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Osmaniye'de gazeteci Abdullah Yalın Kılıç hayatını kaybetti

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#OSMANİYE#Gazete#Abdullah Yalın Kılıç
Osmaniyede gazeteci Abdullah Yalın Kılıç hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2024 15:42

Osmaniye'de uzun yıllar gazetecilik yapan ve bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören 73 yaşındaki gazeteci Abdullah Yalın Kılıç, hayatını kaybetti.

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Ulusal-yerel yazılı ve görsel basında uzun yıllar çalışan, bir dönem Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) il temsilciliği ve çeşitli spor kulüplerinde yöneticilik yapan Abdullah Yalın Kılıç, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bugün sabaha karşı yaşamını kaybetti.

Hacı Osmanlı Mahallesi'ndeki evinden alınan, evli ve 5 çocuk babası Abdullah Yalınkılıç’ın cenazesi, Asri Mezarlık Camisine getirildi. Kılıç’ın cenazesi, götürüldüğü aile kabristanında gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine, Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı, yerel ve ulusal basın temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile ailesi ve yakınları katıldı.

Osmaniyede gazeteci Abdullah Yalın Kılıç hayatını kaybetti

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#OSMANİYE#Gazete#Abdullah Yalın Kılıç

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