Osmaniye ve Mardin'de öğrenciler zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Haberin Devamı

Osmaniye’nin Şehit Halis Şişman Mahallesi’ndeki Osman Gazi Lisesi Kız Yurdu’nda kalan 29 öğrenci, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti üzerine zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öğrencilerin, bugün yedikleri puding nedeniyle rahatsızlandıkları düşünülüyor.

YEMEKLERDEN NUMUNE ALINDI

Derik ilçesi Kale ve Seydi Keskin ortaokullarında 20 öğrenci, aynı yemek firmasından getirilen öğlen yemeğinde yedikleri pirinç pilavı, haşlanmış patates ve baklavanın ardından akşam saatlerinde karın ağrısı, mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınırken, yedikleri yemeklerden numune alınarak incelemeye gönderildi. Öğrencilerden Enes Eser, "Biz pilav, haşlanmış patates ve baklava yedik. Tatları değişikti. Biz sonra eve gittik. Evde karın ağrısı yaşadık daha sonra da başımız ağrıdı ve hastaneye geldik" dedi.

Haberin Devamı

Bir diğer ortaokul öğrencisi Havvanur Tem ise şunları söyledi:

"Haşlanmış patates, pilav ve baklava yedik. Ondan sonra eve gittik karın ağrısı başladı ve midem bulandı. Karın ağrısından sonra başım ağrımaya başladı. Hastaneye geldik ve bize serum taktılar. Yaklaşık biz 20 kişi buraya geldik."