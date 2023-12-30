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Osmaniye merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

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#Osmaniye#DEAŞ#Operasyon
Osmaniye merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 4 şüpheliden 1i tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2023 09:38

Osmaniye merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 şüpheliden 1’i tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda terör örgütünün talimatları doğrultusunda yılbaşı için eylem hazırlığında olabileceği değerlendirilen şüphelilere yönelik Osmaniye merkezli Nevşehir ve Mersin’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan baskınlarda Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mahmut B. tutuklanarak cezaevine teslim edildi, diğer 3 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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#Osmaniye#DEAŞ#Operasyon

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