Osmangazi’de dezenfekte seferberliği

Koronavirüs salgının ülkemizde görülmesiyle birlikte ciddi önemler alan ve vatandaşları hastalıktan korumak adına tüm imkanlarını seferber eden Osmangazi Belediyesi, dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını Mart ayından bu yana aralıksız sürdürüyor. İlçede dezenfekte edilmeyen nokta bırakmamak adına haftanın her günü yoğun mesai harcayan belediye ekipleri, son 1 haftada 94 meydan, 191 cadde ve sokak, 510 iç mekan ile resmi kurumda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Ayrıca 12 bin 100 konteyner temizliği de yapan ekipler, toplam 12 bin 895 noktada dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.



Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın da yakından takip ettiği dezenfekte çalışmaları, özellikle vatandaşların sık kullandığı alanlarda ve olası salgının bulaşabileceği toplu yaşam alanlarında yürütülüyor. Osmangazi Belediyesinin hizmet noktaları, okul, eczane, sağlık ocağı, pazar alanları, kültür merkezleri, spor tesisleri, kütüphaneler ve semt merkezleri, düzenli olarak dezenfekte edilerek vatandaşların kullanımına sunuluyor.