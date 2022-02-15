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Osman Küçük nasıl öldü? Urla'daki Osman Küçük cinayetinin detayları

#Osman Küçük#Osman Küçük Nasıl Öldü#Osman Küçük Cinayeti
Osman Küçük nasıl öldü Urladaki Osman Küçük cinayetinin detayları

İzmir'in Urla ilçesinde boş bir evde cansız bedeni bulunan Osman Küçük'ün balta ile katledildiği ortaya çıkmıştı. Ağustos ayından bu yana katili aranan Osman Küçük cinayeti Müge Anlı ve Tatlı Sert programına konu oldu. Peki, Osman Küçük nasıl öldü? Urla'daki Osman Küçük cinayetinin detayları

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İzmir’in Urla ilçesinde boş bir evde cansız bedeni bulunan Osman Küçük’ün (58) uğradığı baltalı saldırı sonucu yaşamını yitirdiği tespit edilirken, birlikte alkol içtiği ileri sürülen ve kayıplara karışan yakın arkadaşı cinayet şüphelisi olarak polis ekiplerince her yerde aranıyor. Amcasının katilinin bulunmasını isteyen Gülçin Alan, Müge Anlı ve Tatlı Sert programına başvurdu.

Baltalı saldırı sonucu ölmüş

Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekiplerince yapılan incelemeler sonucunda, Küçük'ün baltalı saldırıya uğradığı ve baltanın yüzünün sol tarafına geldiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Küçük'ün cenazesi, işlemlerinin sonrası yakınları tarafından alınarak Urla'da gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

En yakın arkadaşı cinayet zanlısı olarak aranıyor

Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Osman Küçük'ün son olarak en yakın arkadaşıyla birlikte alkol içtiğini tespit etti. Olayın ardından kayıplara karışan Küçük'ün arkadaşının polis ekiplerince cinayet zanlısı olarak her yerde arandığı belirtildi.

“Bir an önce bu olayın aydınlatılmasını istiyoruz”

Boşanmış olduğu ve kısa süre önce vefat ettiği öğrenilen eşinden yüzde 50 zeka engelli çocukları olduğu belirtilen Osman Küçük'ün, olaydan birkaç gün önce miras parası olarak aldığı 35 bin liranın 15 bin TL'sini engelli çocuklarına verdiği, çocukların bakımını ise yakınlarının üstlendiği öğrenilirken, ağabeyi Osman Küçük'ün ölümüyle ilgili konuşan Mustafa Küçük (57), yetkililer tarafından olayın aydınlatılmasını istedi. Küçük, “Osman Küçük benim abim, büyüğüm. Başımıza böyle bir talihsizlik geldi. Tüm kardeşler olarak hepimiz berbat bir durumdayız. Acımız büyük ve inanıyoruz ki, polis tarafından bu olay bir an önce aydınlatılacaktır. Allah kimseye böyle bir ölüm vermesin. Cinayet olduğu söyleniyor. Gece uykularımıza giriyor, uyku tutmuyor. Hiç huzurumuz kalmadı. Benim biraderim kimseye kötülük yapacak bir insan değil” dedi.

 

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