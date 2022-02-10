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Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamı kararı

#Osman Kavala#Gezi Parkı#Mahkeme
Osman Kavalanın tutukluluk halinin devamı kararı

Gezi Parkı davasında tutuklu bulunan Osman Kavala'nın aylık tutukluluk incelemesinde tutukluluğunun devamı kararı verildi.

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İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Osman Kavala'nın bugün dosya üzerinden aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkeme, Kavala'nın tutukluluğunun oy çokluğuyla devamına karar verdi. Mahkeme gerekçesinde, "Son tarihli değerlendirmeden bu yana hukuki durumda değişiklik olmaması gözetilerek sanık Mehmet Osman Kavala'ya isnat edilen suçun vasıf ve niteliği, yargılamanın geldiği aşama, dosyada bulunan HTS kayıtları, ve BAZ bilgileri üzerinde yapılan inceleme, dijital materyaller üzerinde yapılan inceleme sonucu düzenlenen raporlar, atılı suçun yasada öngörülen cezanın üst sınırı, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı anlaşıldığı" belirterek oy çokluğuyla tutukluluk halinin devamına karar verdi.

ÜYE HAKİM KARŞI OY KULLANDI

Daha önce de Kavala'nın adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmesi yönünde oy kullanan üye hakim, yine karşı oy kullandı. Karşı oy gerekçesinde ise "sanığın savunmasının alınmış olması, delillerin toplanmış olması, dosya kapsamı, dosyanın geldiği aşama, bu aşamadan sonra delil karartma ihtimalinin olmaması, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre, tutukluluğun bir tedbir oluşu, tutuklulukta istenilen amaca adli kontrol tedbirlerinden bir veya birkaçının uygulanmasıyla ulaşılabileceği değerlendirilerek ölçülü olmayan tutukluluğunun devamı yönündeki çoğunluğun görüşüne katılmayarak, adli kontrolle tahliyesi görüşü ve kanaatindeyim" ifadeleri kullanıldı.

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BİR SONRAKİ DURUŞMA 21 ŞUBAT'TA

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde en son 17 Ocak'ta görülen duruşmada da, mahkeme heyeti oy çokluğuyla Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Kavala'nın bir sonraki duruşması 21 Şubat'ta yapılacak. Osman Kavala, 1 Kasım 2017 tarihinden bu yana tutuklu bulunuyor.

DAVALAR BİRLEŞMİŞTİ

Gezi kalkışmasını finanse etmekle suçlanan Osman Kavala, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde beraat etmiş, istinaf mahkemesi beraat kararını bozmuştu. İkinci kez yapılan yargılamada ise önce Kavala ve eski CIA danışmanı Henri Barkey'e İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan 15 Temmuz davası birleştirilmişti. Daha sonra Gezi ana davası 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 35 Çarşı üyesinin yargılandığı davayla birleştirilmişti.

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#Osman Kavala#Gezi Parkı#Mahkeme

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