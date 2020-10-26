Osman Durmuş kimdir, kaç yaşında vefat etti? Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un hayatı ve biyografisiyle ilgili ayrıntılar
Osman Durmuş kimdir? Osman Durmuş'un hayatı vefat haberinin ardından gündeme geldi. Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş, geçtiğimiz hafta beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Gelen son dakika bilgisine göre hastanede tedavi gören Osman Durmuş, 73 yaşında hayatını kaybetti. Ulusal ve uluslararası yayınlarda 60 kadar makalesi yayımlanan Osman Durmuş, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirmişti. İşte, bir dönem Sağlık Bakanı olarak görev yapan Durmuş'un hayatıyla ilgili ayrıntılar.
Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gören eski Sağlık Bakanlarından Osman Durmuş, 73 yaşında hayatını kaybetti. Bir dönem Sağlık Bakanı olarak görev yapan Durmuş, geçen hafta hastaneye kaldırılmıştı. Durmuş, 21. Dönem Kırıkkale Milletvekili. 57. Hükümet'te Sağlık Bakanlığı görevini yürüttü. İşte, Osman Durmuş'un hayatı.
Osman Durmuş, 5 Ağustos 1947'de Çankırı'da doğdu. Babasının adı Mehmet, annesinin adı Elif'tir.
Tıp Doktoru ve Öğretim Üyesi; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Aynı fakültenin Anatomi Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimi yaptı. Ankara Hastanesinde Genel Cerrahi İhtisası'nı tamamladı.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. 1990'da doçent, 2003'te profesör oldu. Türkiye Üniversite Öğretim Elemanları Sendikası'nın Kurucusu oldu ve Başkanlık görevinde bulundu. Ulusal ve uluslararası yayınlarda 60 kadar makalesi yer aldı.
21. Dönem Kırıkkale Milletvekili. 57. Hükümet'te Sağlık Bakanlığı görevini yürüttü.
İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Fransızca bilen Durmuş, evli ve 3 çocuk babası.
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