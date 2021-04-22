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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) -
Haber Giriş: 22.04.2021 - 08:47 | Son Güncelleme:

Osman Demirkıran'ın acı ölümü! Devrilen traktörün altında kaldı

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Osman Demirkıran'ın acı ölümü! Devrilen traktörün altında kaldı

Kilis'in Musabeyli ilçesinde, Osman Demirkıran (79) devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Musabeyli'ne bağlı Gündeğer köyünde meydana geldi. Osman Demirkıran arazini sürerken kullandığı 79 AZ 471 plakalı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan Demirkıran'ı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

OSMAN DEMİRKIRAN HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Osman Demirkıran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Demirkıran'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

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