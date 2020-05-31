Oruç Aruoba kimdir? Oruç Aruoba hayatını kaybetti

Oruç Aruoba’nın 72 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Vatandaşlar bu açıklamanın ardından ‘Oruç Aruoba kimdir?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. İşte aforizmalara dayalı felsefi metinleri başarılı bir şekilde kaleme alan Oruç Aruoba’nın hayatı ve eserleri…

ORUÇ ARUOBA KİMDİR?

Oruç Aruoba, 14 Temmuz 1948 yılında Karamürsel, Kocaeli'de dünyaya gelmiştir. Orta öğrenimini Ankara TED kolejinde tamamladıktan sonra, Hacettepe Üniversitesine devam etti. Psikoloji bölümünden lisans ve yüksek lisansını aldıktan sonra aynı üniversitede felsefe bilim uzmanı oldu. 1972 ve 1983 yılları arasında öğretim üyesi olarak görev yapan yazar, felsefe bölümünde doktorasını da tamamladı.

Oruç Aruoba, 1976 yılında bir yıl süre ile Almanya'daki Tübingen Üniversitesinde felsefe semineri üyeliği de yaptı. 1981 yılında da yeni Zelandaya giden yazar, konuk öğretim üyeliği için Victroria Üniversitesinde bulundu. Akademisyen olarak başladığı kariyerine çevirmen ve yazar olarak devam etmiştir.

Oruç Aruoba, aforizmalara dayalı felsefi metinleri başarılı bir şekilde kaleme almıştır.

ORUÇ ARUOBA’NIN ESERLERİ

Tümceler, Bir Yerlerden Bir Zamanlar, 1990.

De ki İşte, 1990.

Yürüme, 1992.

Hani, 1993.

Ol/An, 1994.

Kesik Esin/tiler, 1994, şiir.

Geç Gelen Ağıtlar, 1994, şiir.

Sayıklamalar, 1994, şiir.

Uzak, 1995.

Yakın, 1997.

Ne Ki Hiç, 1997.

İle, 1998.

Çengelköy Defteri, 2001.

Zilif, 2002.

Doğançay'ın Çınarları, 2004, şiir.

Benlik, 2005.

Meşe Fısıltıları 2007.

David Hume'un Bilgi Görüşünde Kesinlik.

Nesnenin Bağlantısallığı (Hume - Kant- Wittgenstein), 1979.

A Short Note on the Selby-Bigge Hume, Tebliğ, Edinburgh, 1976.

The Hume Kant Read, Tebliğ, Marburg, 1988.