Ortalık savaş alanına döndü! Batman'daki kavgada 6'sı ağır 19 kişi yaralandı

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Batman'ın Beşiri ilçesinde dün gece kafede gençler arasında çıkan tartışma, tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyüp taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Polis, grubu dağıtmak için havaya ateş açtı. Kavgada 6'sı ağır, 19 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.

İlçede geniş güvenlik önlemi alan polis, olaya karışan bazı şüphelileri gözaltına aldı.