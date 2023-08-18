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Ortalık savaş alanına döndü! Batman'daki kavgada 6'sı ağır 19 kişi yaralandı

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#Batman#Beşiri#Bıçaklı Kavga
Ortalık savaş alanına döndü Batmandaki kavgada 6sı ağır 19 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2023 10:53

Batman'ın Beşiri ilçesinde bir kafede gençler arasında başlayan kavgaya aileleri de dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. Taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 6'sı ağır 19 kişi yaralanırken bazı şüpheliler gözaltına alındı.

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Batman'ın Beşiri ilçesinde dün gece kafede gençler arasında çıkan tartışma, tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyüp taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Polis, grubu dağıtmak için havaya ateş açtı. Kavgada 6'sı ağır, 19 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.

İlçede geniş güvenlik önlemi alan polis, olaya karışan bazı şüphelileri gözaltına aldı.

Ortalık savaş alanına döndü Batmandaki kavgada 6sı ağır 19 kişi yaralandı

Ortalık savaş alanına döndü Batmandaki kavgada 6sı ağır 19 kişi yaralandı

 

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#Batman#Beşiri#Bıçaklı Kavga

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