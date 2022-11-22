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Ortalığı savaş alanına çevirip çekiciyle aracını kaçırdı

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#İstanbul#Bayrampaşa#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2022 10:34

İstanbul Bayrampaşa’da gece saatlerinde sokakta süratli seyreden otomobil sürücüsü, park halindeki 3 araca çarparak kaza yaptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazadan yara almadan kurtulan sürücü, çağırdığı çekiciyle otomobilini olay yerinden kaçırdı. Yaşananlar kameralara yansırken olayı sabah gören ve şoke olan araç sahipleri, kaçan sürücünün bir an önce yakalanmasını istiyor.

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Olay, dün saat 03.00 sıralarında Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde otomobille sokakta süratli bir şekilde seyir halinde olan sürücü, park halindeki Yasemin Yıldız’a ait otomobile, Sevda Biçer’e ait hafif ticari araca ve Gülhanım Aksoy’a ait hafif ticari araca çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza sonrasında aracından inen sürücü, etrafa baktıktan sonra arkadaşı olduğu iddia edilen araç çekicisini aradı. Olaydan yaklaşık 45 dakika sonra gelen çekici, sürücünün aracını alarak olay yerinden götürdü.

ÇEKİCİYLE OLAY YERİNDEN ARACINI KAÇIRDI

Yaşananların ardından sabah saatlerinde araçlarının yanına gelen sahipleri, gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Olay yerine gelen trafik polislerinin bıraktığı “raporu emniyetten alabilirsiniz” notunu gören araç sahipleri soluğu emniyette aldı. Raporu alan araç sahipleri ardından olay yerine gelerek ne olduğunu anlamak için çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntüleri izleyen araç sahipleri bir kez daha şok geçirdi.

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POLİS ARACIN ÇEKİCİYLE KAÇIRAN SÜRÜCÜNÜN PEŞİNDE

Sokakta seyreden aracın araçlarına çarptığını ve çekicisiyle götürüldüğünü gören araç sahipleri, şahsın yakalanması ve zararlarının karşılanması için emniyete şikayette bulundu. Polisin yaptığı incelemede park halindeki araçlara çarpan otomobilin Yalçın Akbukut’a ait olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin olay yerinden aracını çekiciyle kaçıran sürücünün peşine düştü.

Öte yandan kaza anı ve sonrasında yaşanan o akıl almaz anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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#İstanbul#Bayrampaşa#Trafik Kazası

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