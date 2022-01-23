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Ortalığı savaş alanına çevirdiler: Bıçak, taş, sandalye...

#Iğdır#Kavga#Yaralı
Ortalığı savaş alanına çevirdiler: Bıçak, taş, sandalye...

Iğdır'da iki grup arasında sokak ortasında çıkan bıçak, taş, sopa ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, öğle saatlerinde Emek Mahallesi'nde meydan geldi. Aralarında alacak meselesinden husumet olduğu öne sürülen iki grup, sokak ortasında karşılaşınca tartışmaya başladı.

Ortalığı savaş alanına çevirdiler: Bıçak, taş, sandalye...

Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı, sopalı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Bazı kişilerin ise iş yeri önündeki sandalyeleri alıp birbirlerine vurması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Ortalığı savaş alanına çevirdiler: Bıçak, taş, sandalye...

Olay sonrası kaçarak yaşadıkları apartmana giren kardeşler Erkan ve Serkan Demir binaya girmek isteyenlerin üzerine taş ile mermer atarak yaraladı. Kavgada bıçakla göğsünden yaralanan Uğur S. ile karın boşluğundan yaralanan Ömer S., Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Aynı olayda Mustafa S. kafasından ve sol elinden, Sadık S. ile İbrahim D. de kafasından yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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Ortalığı savaş alanına çevirdiler: Bıçak, taş, sandalye...

Polis, Demir kardeşleri yakalayarak gözaltına aldı. Savcılıkta ifadeleri alınarak mahkemeye sevk edilen Erkan Demir 3 ay ev hapsi ve yurt dışı yasağı cezasına, Serkan Demir ise bıçakla yaralama suçundan tutuklandı.

Ortalığı savaş alanına çevirdiler: Bıçak, taş, sandalye...

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#Iğdır#Kavga#Yaralı

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