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Erhan TEKTEN/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 25.10.2020 - 11:00 | Son Güncelleme:

Ortaköy'de akılalmaz görüntü! Uyarıları dinlemediler, 'pes' dedirttiler

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Ortaköy'de akılalmaz görüntü! Uyarıları dinlemediler, 'pes' dedirttiler
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İstanbul Ortaköy'de koronavirüs tedbirlerini hiçe sayanlar sosyal mesafe kurallarını unutup halay çekti, horon tepti. O anlar cep telefonu kamerasında yansıdı.

Görüntüler, Cuma akşamı Ortaköy'de bulunan eğlence mekanında kaydedildi. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yapılan onlarca uyarıya kulak tıkayan bir grup eğlence mekanında doyasıya eğlendi.

Eğlence sırasında halay çekildi, horon tepildi, göbek atıldı. Maske takan kimsenin olmadığı gruptakiler sosyal mesafeyi de hiçe saydı. Koronavirüse davetiye çıkaran eğlenceyi gruptakilerden biri telefonu ile kaydetti.

Ortaköyde akılalmaz görüntü Uyarıları dinlemediler, pes dedirttiler

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