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Ortaköy sahilde yunuslar kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Ortaköy#Yunus
Ortaköy sahilde yunuslar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2023 11:57

Beşiktaş'ta Ortaköy sahilinde ortaya çıkan yunuslar vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Uzun süre kıyıya yakın şekilde yüzen yunuslar daha sonra gözden kayboldu.

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Beşiktaş Ortaköy Sahili'ne yakın şekilde yüzen yunus sürüsü çevredekiler tarafından görüntülendi. Kıyıya yakın şekilde tur atan yunuslar ilgiyle izlendi. Bir süre dans eden yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.

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#Beşiktaş#Ortaköy#Yunus

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