Ortaköy sahilde yunuslar kamerada

Hasan YILDIRIM- Özgür EREN / İSTANBUL, (DHA)-
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2023 11:57
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Beşiktaş'ta Ortaköy sahilinde ortaya çıkan yunuslar vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Uzun süre kıyıya yakın şekilde yüzen yunuslar daha sonra gözden kayboldu.
Beşiktaş Ortaköy Sahili'ne yakın şekilde yüzen yunus sürüsü çevredekiler tarafından görüntülendi. Kıyıya yakın şekilde tur atan yunuslar ilgiyle izlendi. Bir süre dans eden yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.