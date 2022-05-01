Ortak tatbikatta Türkiye’yi hedef gösterdi: Atina’dan çirkin oyun

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NATO, katılımcı ülkelerin çağrı adı Tiger (Kaplan) olan filoları arasındaki dayanışmayı ön plana çıkarmak amacıyla her yıl farklı bir ülkede “Tiger Meet” adı altında bir tatbikat gerçekleştiriyor. Türkiye’nin de 2005 ve 2015 yıllarında ev sahipliği yaptığı tatbikat, bu yıl 9-20 Mayıs tarihleri arasında Yunanistan’ın ev sahipliğinde yapılacak.

‘KAPLAN’ FİLO KATILACAKTI

Müttefik ülkelerin iştirakiyle icra edilecek tatbikata Balıkesir’deki 9. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda konuşlu ‘Kaplan’ çağrı adlı 192. Filo unsurlarının da katılması planlandı. Her tatbikat öncesi faaliyetlerin icrasına yönelik ev sahibi ülke tarafından bir teknik düzenleme hazırlanıyor. Bu yılki teknik düzenlemeyi hazırlayan Yunanistan’ın söz konusu belgeye Türkiye’yi hedef alan ve iki ülke arasındaki anlaşmazlık konularını istismar eden bir yaklaşımla ilaveler yaptığı tespit edildi.

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İTİRAZI KABUL ETMEDİ

Kasıtlı olarak yapılan bu ilavelere yönelik Hava Kuvvetleri Komutanlığı hemen harekete geçerek uluslararası hukuka aykırı yazımlar içeren teknik düzenlemenin değiştirilmesini istedi. Türkiye’nin ısrarlı talepleri Yunanistan tarafından kabul edilmedi. Yunanistan’ın, Tiger Meet faaliyetini politik çıkarları doğrultusunda manipüle etmesi nedeniyle tatbikata katılmama kararı alındı.

DOSTLUKTAN UZAK ANLAYIŞ

Türk Hava Kuvvetleri unsurlarının tatbikata katılmamasına yönelik 22 Nisan’da alınan kararın Yunan makamlarına iletilmek üzere gönderildiği öğrenildi. Güvenlik kaynakları konuya ilişkin, “Türkiye’nin tüm girişimleri ve uzlaşmacı çabalarına rağmen, komşusunun ülkesindeki bir tatbikata katılmasına dahi tahammül edemeyen Yunanistan, tatbikatı hem dostluk ve birlikte çalışabilirlik amacından uzaklaştırmış hem de Türkiye’nin hak, alâka ve menfaatlerine karşı kullanmaya çalışmıştır” değerlendirmesinde bulundu.