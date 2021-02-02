‘Ortak Merkez’ toplantısı

Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, bakan yardımcılarının yurtiçi ve yurtdışındaki birliklerin komutanlarıyla yapılan olağan haftalık toplantıya Ağdam’daki Türk-Rus Ortak Merkezi’nin Türk eş komutanı da dahil edildi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre sahadaki durum ile faaliyetlere ilişkin sunum yapan merkez komutanına, çeşitli talimatlar veren Akar şunları söyledi:

“Umudumuz, dileğimiz diğer bütün çalışmalarla birlikte bu merkezin de katkısıyla ateşkesin kalıcı hale dönmesi, istikrarın sağlanması, barış ve huzurun bölgeye hakim olmasıdır. Bu çerçevede umudumuz bölgedeki ülkelerin karşılıklı olarak birbirlerine, hak ve menfaatlerine saygı ilkesi, uluslararası hukuk içinde hem güvenli hem de müreffeh şekilde yaşamalarıdır. Dileğimiz, temennimiz budur. Bu hususu da zaten Sayın Cumhurbaşkanımız defalarca dile getirdi. Sayın Aliyev ile de görüşüldü, Sayın Putin ile paylaşıldı. Çizilen bu çerçevede dileğimiz barış ve huzurun bölgeye hâkim olmasıdır.”



