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Gündem
Uğur ERGAN/ ANKARA
Haber Giriş: 02.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Ortak Merkez’ toplantısı

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
‘Ortak Merkez’ toplantısı
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dağlık Karabağ’da sağlanan ateşkesi gözlemek için Türkiye ve Rusya’nın kurduğu, hafta sonunda faaliyete geçen Ağdam’daki Ortak Merkez’in tuğgeneral rütbesindeki Türk eş komutanı ile görüştü.

Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, bakan yardımcılarının yurtiçi ve yurtdışındaki birliklerin komutanlarıyla yapılan olağan haftalık toplantıya Ağdam’daki Türk-Rus Ortak Merkezi’nin Türk eş komutanı da dahil edildi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre sahadaki durum ile faaliyetlere ilişkin sunum yapan merkez komutanına, çeşitli talimatlar veren Akar şunları söyledi:

“Umudumuz, dileğimiz diğer bütün çalışmalarla birlikte bu merkezin de katkısıyla ateşkesin kalıcı hale dönmesi, istikrarın sağlanması, barış ve huzurun bölgeye hakim olmasıdır. Bu çerçevede umudumuz bölgedeki ülkelerin karşılıklı olarak birbirlerine, hak ve menfaatlerine saygı ilkesi, uluslararası hukuk içinde hem güvenli hem de müreffeh şekilde yaşamalarıdır. Dileğimiz, temennimiz budur. Bu hususu da zaten Sayın Cumhurbaşkanımız defalarca dile getirdi. Sayın Aliyev ile de görüşüldü, Sayın Putin ile paylaşıldı. Çizilen bu çerçevede dileğimiz barış ve huzurun bölgeye hâkim olmasıdır.”

 

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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